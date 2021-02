in foto: (immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 27 febbraio, sulla strada statale Padana Superiore all'altezza di Bellinzago Lombardo, in provincia di Milano. Pochi minuti prima delle 10.30, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, un'auto e una moto si sono scontrate tra loro per cause da accertare. Alla guida della vettura c'era un uomo di 73 anni: in sella alla moto invece un giovane di 20 anni, che ha riportato le conseguenze peggiori. A seguito dell'urto il ragazzo ha infatti subìto traumi gravissimi: i soccorritori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato in pericolo di vita.

Illeso l'automobilista: il ragazzo alla guida della moto è in pericolo di vita

Sul luogo dell'incidente l'Areu ha inviato tre ambulanze in codice rosso e anche l'elisoccorso. Il conducente dell'auto è rimasto praticamente illeso dopo l'urto e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Resta adesso da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto: spetterà ai carabinieri della compagnia di Cassano D'Adda ricostruire cosa sia accaduto esattamente e accertare le eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei due veicoli. Da una prima ricostruzione sembra che la moto del 20enne sia andata a sbattere violentemente contro la parte posteriore dell'auto del 73enne, danneggiandone il lunotto posteriore. La violenza dell'urto suggerisce l'ipotesi che l'auto si sia fermata di colpo o abbia frenato e che il conducente della moto non se ne sia accorto, andando a schiantarsi contro la vettura. Ipotesi che però solo i rilievi e gli accertamenti dei carabinieri potranno confermare o smentire.