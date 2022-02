Incidente sulla A26, muore Tommaso Corradini: gestiva la comunicazione social di Caritas Ambrosiana Tommaso Corradini è una delle due vittime dell’incidente avvenuto ieri, lunedì 7 febbraio, sulla A26. Il 37enne, originario di Monza, gestiva i canali social della Caritas Ambrosiana.

A cura di Ilaria Quattrone

Tommaso Corradini (Fonte: Facebook)

Nella mattinata di ieri, lunedì 7 febbraio, si è verificato un terribile incidente stradale sull'A26 nei pressi di Alessandria. Il bilancio è stato disastroso: due vittime, tra le quali Tommaso Corradini. Il 37enne, originario di Monza, lavorava come social media manager di Caritas Ambrosiana che ha voluto ricordarlo con un post su quegli stessi canali che gestiva: "Tommaso era entrato a far parte della Caritas Ambrosiana – scrivono – in punta dei piedi prima, ancora giovanissimo, come volontario durante l’emergenza del terremoto del Molise, e successivamente, dopo il suo percorso di studi, come stagista nel Servizio Comunicazione nel 2016".

Una foto dell’incidente

Il ricordo della Caritas Ambrosiana

I suoi colleghi hanno voluto ricordarlo "sorridente, energico e pieno di vita sempre attento alle necessità di tutti, sempre pronto e disponibile per ogni attività da realizzare, sempre propositivo e con la voglia di imparare e sperimentarsi in progetti nuovi e innovativi". Caritas Ambrosiana si è quindi unita al dolore di amici e parenti. Nell'incidente è morto anche un uomo di 71 anni: si tratta di Pietro Puricelli, originario di Pavia.

Un’altra foto dell’incidente

Il terribile incidente: due morti, dieci feriti e strada bloccata per ore

L'incidente ha coinvolto circa trenta automobili. La causa potrebbe essere la fitta nebbia e il suolo scivoloso. Tommaso e Pietro viaggiavano sulla stessa auto e stavano percorrendo l'autostrada Genova Gravellona Toce. La loro auto è rimasta schiacciata tra due camion. Sono inoltre rimaste ferite dieci persone e l'autostrada è rimasta bloccata per ore.