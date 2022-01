Tragico incidente a Cesano Boscone: 18enne muore mentre gioca in un campetto dell’oratorio Drammatico incidente questa sera a Cesano Boscone, alle porte di Milano. Un 18enne ha avuto un malore in un oratorio mentre stava giocando in un campetto: inutili purtroppo i soccorsi, il giovane sarebbe morto poco dopo.

A cura di Redazione Milano

Tragico incidente questa sera in un oratorio a Cesano Boscone, alle porte di Milano. Un ragazzo di 18 anni è morto all'ospedale Niguarda in seguito a un arresto cardiaco mentre stava giocando in un campetto. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, oltre a un'ambulanza e un'automedica, nella speranza di riuscire a rianimare il giovane. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, i medici e paramedici del 118 hanno fatto il possibile ma purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Ora si dovranno chiarire le cause del decesso che ha portato il 18enne a perdere conoscenza improvvisamente.

Il sindaco di Cesano Boscone: "Una tragedia che ha colpito la nostra comunità"

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Cesano Boscone, Simone Negri, che in un post su Facebook ha commentato la morte del giovane: "Una tragedia ha colpito la nostra comunità. Un ragazzo così giovane che muore in condizioni così drammatiche, davanti a dei coetanei, durante un momento di gioco, ci sconvolge e ci interroga sul senso della vita. Chiedo a tutti profondo rispetto, silenzio e vicinanza alla famiglia, cui mi stringo in questo momento così terribile".

