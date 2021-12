Brescia, muore improvvisamente il runner 24enne Fabio Pedretti: era il giorno del suo compleanno Il runner 24enne originario di un paese nel Bresciano è morto improvvisamente durante una gara notturna. Inutili i soccorsi che sono prontamente arrivati sul posto: il cuore del giovane atleta ha smesso di battere.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto Facebook

"Purtroppo non ce l’ha fatta a vincere la gara più importante". Comincia così un lungo messaggio sui social della New Athletics Sulzano dove Fabio Pedretti, runner 24enne di Gardone Valtrompia, il giorno del suo 24esimo compleanno durante gli ultimi km di una corsa podistica, ha avuto un malore che è stato fatale. A nulla sono serviti gli interventi dei soccorsi.

La sua squadra: il cuore di Fabio ha smesso di battere

"Nonostante fosse allenato con tutte le visite mediche fatte e persino seguito negli allenamenti non lasciando quindi nulla al caso, il cuore di Fabio ha smesso di battere e non si è più ripreso" continua il messaggio della squadra. "Tempestivo l’intervento da parte dei compagni di gara e degli organi competenti, ma purtroppo il destino aveva per lui già deciso – si conclude il messaggio – Siamo vicini alla famiglia in questa incomprensibile tragedia. Vogliamo ricordarlo sempre sorridente pieno di entusiasmo e voglia di fare".

L'incidente

Il giovane runner stava gareggiando alla settima edizione dell’Uno di Monticelli, una gara di trail che si corre in notturna, in Franciacorta, nel primo sabato di dicembre. Improvvisamente, stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe accasciato a terra senza riprendersi più. Anche gli organizzatori della manifestazione hanno comunicato le loro condoglianze alla famiglia e l'incredulità per una morte così improvvisa: "Sgomenti, increduli e affranti di fronte alle tragedie inspiegabili della vita – hanno scritto in un messaggio su Facebook – ci stringiamo con discrezione attorno alla famiglia di Fabio ed alla gloriosa società New Athletic Sulzano.Che la Terra ti sia lieve, Amico Runner".