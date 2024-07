video suggerito

Muore annegato dopo essersi tuffato nel fiume: è il secondo caso in pochi giorni a Brembate Un uomo di 44 anni è morto annegato nella giornata di oggi lunedì 22 luglio dopo essersi tuffato nel fiume Brembo: si è tuffato mentre si trovava in via Arnichi a Brembate, in provincia di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora un morto nei fiumi lombardi. Un uomo di 44 anni è morto annegato nella giornata di oggi lunedì 22 luglio dopo essersi tuffato nel fiume Brembo. Soccorritori sono stati allertati pochi minuti prima delle 18 e in poco tempo sono arrivati in via Arnichi a Brembate. Il tempestivo soccorsi anche dei vigili del fuoco però non è stato sufficiente a salvare la vita all'uomo: il suo corpo è stato recuperato dall'acqua. Si cerca ora di risalire alla sua identità. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Treviglio.

Solo dieci giorni fa un ragazzo di 32 anni ha perso la vita tuffandosi nello stesso fiume e sempre a Brembate. Il 32enne, originario della Romania, stava trascorrendo del tempo insieme ad alcuni amici nei pressi della riva del fiume Brembo in zona Filarola, su una spiaggetta in via Arnichi, quando avrebbe deciso di fare un bagno. Il giovane si sarebbe arrampicato sulla cima di piccolo sbarramento artificiale alto un paio di metri per poi buttarsi da lì. Dopo il tuffo era però subito riemerso per poi però essere stato trascinato via dalla corrente.