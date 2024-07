Si tuffa nel fiume Brembo e annega, gli amici del 32enne: “Ci aveva fatto cenno che era tutto ok”

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 32enne è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 luglio, a Brembate (in provincia di Bergamo). Il giovane stava trascorrendo una giornata di relax insieme ad alcuni amici, quando avrebbe deciso di fare un tuffo nel fiume Brembo. Chi lo guardava da riva ricorda che il 32enne gli aveva fatto cenno che andava tutto bene, prima di finire sott'acqua e trascinato dalla corrente. Altri bagnanti lo hanno recuperato circa 50 metri più a valle e hanno provato a rianimarlo con il massaggio cardiaco, ma era già deceduto.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembra ormai ben delineata dai vari racconti dei testimoni. Il 32enne, originario della Romania, stava trascorrendo del tempo insieme ad alcuni amici nei pressi della riva del fiume Brembo in zona Filarola, su una spiaggetta in via Arnichi, quando avrebbe deciso di fare un bagno. Il giovane si sarebbe arrampicato sulla cima di piccolo sbarramento artificiale alto un paio di metri per poi buttarsi da lì.

Erano circa le 18 dell'11 luglio e tutto sembrava andare per il verso giusto. Il 32enne era subito riemerso e con alcuni cenni aveva tranquillizzato i suoi amici. Ad un certo punto, però, sarebbe finito sott'acqua per qualche minuto e, infine, trascinato dalla corrente del fiume. Il giovane è stato recuperato da altri bagnanti all'incirca 50 metri più avanti, in un punto dove la profondità è di solo un metro.

Riportato a riva, il 32enne è stato sottoposto alle manovre di rianimazione e a massaggi cardiaci, ma era già deceduto. I sanitari, arrivati con elisoccorso, ambulanza e automedica, hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Dalmine e i carabinieri di Zingonia, Brembate e Treviglio.