Incidente sul lavoro nel Lodigiano: operaio schiacciato da un macchinario, è grave Grave incidente sul lavoro oggi a Cavenago d’Adda, nel Lodigiano. Alle 13.38, nell’azienda Marmi Pantigliate, un operaio è rimasto schiacciato dal pianale mobile di un macchinario. Il 51enne ha riportato un trauma toracico e addominale, oltre a delle ferite al braccio. Al momento sarebbe ricoverato in prognosi riservata.

A cura di Simona Buscaglia

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Cavenago d'Adda, nel Lodigiano. In via Ada Negri 5, poco dopo l'una e mezza di oggi, mercoledì 13 ottobre, nell'azienda Marmi Pantigliate un operaio è rimasto schiacciato dal pianale mobile di un macchinario. Il 51enne, secondo quanto riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), ha riportato un trauma toracico e addominale, oltre a delle ferite al braccio. Al momento sarebbe ricoverato in prognosi riservata.

Trasportato in gravi condizioni in elisoccorso

Le condizioni dell'operaio sono sembrate subito molto gravi ai medici e paramedici del 118 intervenuti sul posto, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale San Matteo di Pavia. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche un'automedica e un'ambulanza, oltre ai vigili del fuoco, ai carabinieri e all'Ats. Ora bisognerà accertare le cause dell'infortunio sul lavoro e le eventuali responsabilità. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era stato chiamato per effettuare una manutenzione su un macchinario. Improvvisamente un pesante pianale che viene usato per il taglio delle lastre di marmo, si è ribaltato, schiacciandolo. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.

Altro grave incidente sul lavoro in Lombardia

Il fatto di questo pomeriggio avviene a poche settimane di distanza da un altro grave incidente sul lavoro. Giovedì 30 settembre, a Settimo Milanese, un operaio era stato ricoverato dopo essersi infortunato mentre stava lavorando: l’uomo era stato colpito da un bancale caduto da 1,5 metri di altezza. L'operaio aveva riportato un trauma cranico e due traumi a una gamba e a un braccio: era stato trasferito in ospedale in gravi condizioni.