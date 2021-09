Incidente sul lavoro a Settimo Milanese, operaio colpito da bancale: ricoverato in gravi condizioni Nella giornata di oggi, giovedì 30 settembre, a Settimo Milanese (Milano) un operaio è stato ricoverato dopo essersi infortunato mentre stava lavorando: l’uomo è stato colpito da un bancale caduto da 1,5 metri di altezza. Ha riportato un trauma cranico e due traumi a una gamba e a un braccio: è stato trasferito in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Altro incidente sul lavoro in Lombardia: nella giornata di oggi, giovedì 30 settembre, un operaio è stato ricoverato dopo essersi infortunato mentre stava lavorando. Sul posto oltre al personale medico, si sono recati anche i carabinieri per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica della vicenda: non è infatti ancora chiaro cosa sia successo. L'uomo è stato trasportato in ospedale con diversi traumi.

L'uomo trasferito in ospedale in codice giallo

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 17.29. A Settimo Milanese, comune alle porte di Milano, un uomo di 51 anni è stato colpito da un bancale caduta da circa un metro e mezzo di altezza. L'operaio si trovava all'interno di un capannone di via Thomas Alva Edison. Gli operatori del 118 sono intervenuti in codice rosso a bordo di un'auto medica e un'ambulanza. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l'uomo è stato trasferito all'ospedale Fatebenefratelli in codice giallo. Ha riportato un trauma cranico, un trauma al braccio e a una gamba.

A Pieve Emanuele un incidente mortale sul lavoro

Solo alcuni giorni fa si è verificato un altro incidente sul lavoro in un deposito di azoto dell'ospedale Humanitas: a morire sono stati due operai di 46 e 42 anni. I due stavano riempiendo un serbatoio di azoto liquido quando sono rimasti intossicati. Sarebbero morti asfissiati nel tentativo di aiutarsi a vicenda e salvarsi la vita. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine per omicidio colposo da parte della Procura di Milano: si cerca di capire cosa possa aver causato l'incidente mortale.