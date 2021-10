Incidente in monopattino a Milano: 27enne ricoverato in gravi condizioni Nella notte di oggi, domenica 3 ottobre, si sono verificati a Milano due incidenti con monopattino elettrico: un ragazzo di 27 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dal suo mezzo. Anche una 18enne è stata trasportata in ospedale, ma per fortuna non ha riportato gravi lesioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Ennesimo incidente in monopattino a Milano: un ragazzo di 27 anni si trovava in sella al mezzo quando, per cause ancora da accertare, ha investito. Sul posto i soccorsi che lo hanno trasportato in ospedale in gravi condizioni. Presenti anche gli agenti della polizia locale per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è chiaro se il 27enne fosse munito di casco o altri dispositivi di sicurezza.

Una 18enne ricoverata dopo essere caduta dal monopattino

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato alle 3.10. In via Nicolini sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze. Dopo aver fornito le prime cure, il 27enne è stato trasferito al Policlinico in gravi condizioni. Sempre nella stessa serata, come riporta Areu, una 18enne è rimasta ferita a seguito di una caduta da un monopattino: l'adolescente è stata trasferita in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. Fortunatamente non ha riportato gravi lesioni.

La proposta di legge di Regione Lombardia

Questi incidenti si sommano a quelli avvenuti nelle scorse settimane. Sul tema è stato aperto un lungo dibattito tanto che in Consiglio Regionale in Lombardia è stata approvata una richiesta di proposta di legge che introduca alcune disposizioni alla normativa in materia di monopattini elettrici: in particolare l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, la limitazione della conduzione dei monopattini elettrici e il divieto per i minorenni e soprattutto l'obbligo di indossare il casco.