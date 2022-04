Incidente sul lavoro a Vimercate, operaio di 22 anni precipita da un ponteggio: è grave Un operaio di 22 anni è caduto da un ponteggio sbattendo violentemente la testa in un magazzino di Vimercate.

Altro grave incidente sul lavoro in Lombardia. A Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, un operaio di 22 anni caduto da un ponteggio è stato soccorso in codice rosso e trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Nel magazzino sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco mentre i colleghi del ragazzo erano visibilmente sotto choc per quanto successo.

Operaio cade da un ponteggio: ricoverato in codice rosso

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, che ha inviato sul posto l'elisoccorso e un'ambulanza, la caduta da due metri d'altezza ha provocato al giovane un trauma cranico commotivo. Nel magazzino dove si è verificato l'incidente sono arrivati anche i carabinieri e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento non sono note le condizioni di salute dell'operaio, preso in cura dalle squadra mediche del Niguarda.

