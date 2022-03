Incidente sul lavoro a Lesmo, si incendia un macchinario: grave un operaio di 59 anni A Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, si è verificato un altro incidente sul lavoro: un macchinario ha preso fuoco e un operaio di 59 anni ha riportato gravi ustioni al volto.

A cura di Ilaria Quattrone

Non si arresta la scia di incidenti sul lavoro in Lombardia. Anche oggi, martedì 15 marzo, se ne è registrato un altro. L'ennesimo. Un operaio di 59 anni è rimasto gravemente ferito: l'episodio si è verificato a Lesmo, comune in provincia di Monza e Brianza. Non è chiaro cosa possa averlo causato. Sul posto sono quindi intervenute le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del luogo che verificheranno se siano state osservate tutte le norme in termini di sicurezza sul lavoro.

Un macchinario ha preso fuoco

E proprio su questo tema che i sindacati, ormai da mesi, cercano di mantenere alta l'attenzione delle Istituzioni. Nonostante i tentativi, gli incidenti non sembrerebbero subire alcuna battuta d'arresto. Oggi, per esempio, il 59enne stava lavorando in un capannone industriale adibito per la produzione di materiale tessile. Forse un malfunzionamento ha causato l'incendio del macchinario: sulle dinamiche indagano per il momento le forze dell'ordine.

Il 59enne ha riportato gravi ustioni al volto

Il 59enne ha però riportato gravi ustioni al volto: i colleghi, appena si sono resi conto di quanto accaduto, hanno immediatamente avvertito i soccorsi. In una nota, l'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha spiegato che sono arrivati tre mezzi del 118 (un'auto medica e due ambulanze) che hanno prestato le prime cure all'uomo, il quale è poi stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Anche un altro operaio, un uomo di sessant'anni, è stato medicato, ma non è stato portato in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.