Incidente stradale tra tre auto, cinque feriti: tra loro anche un ragazzino di 14 anni Un maxi tamponamento si è verificato a Martinengo, comune in provincia di Bergamo: cinque persone sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzino di 14 anni. Non è ancora chiara la dinamica della vicenda. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Treviglio per svolgere i rilievi e ricostruirla.

A cura di Ilaria Quattrone

La foto dell’incidente (Fonte: Vigili del fuoco)

Maxi tamponamento a Martinengo, comune in provincia di Bergamo. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 settembre, tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente che ha ferito cinque persone, tra le quali un ragazzino di 14 anni. Tutti sono stati trasferiti in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente si sono recate anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Cinque i feriti, tra loro una persona di 72 anni e un 14enne

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato alle 13.01. L'incidente si è verificato lungo la strada statale 498. Tutte e tre le auto stavano viaggiando in direzione di Romano. Non è ancora chiaro come si siano scontrate né di chi siano le responsabilità. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 a bordo di quattro ambulanze. Feriti tre uomini di 34, 37 e 41 anni, una persona di cui non si conoscono le generalità ma che avrebbe 72 anni e un ragazzino di quattordici anni.

I rilievi affidati ai carabinieri di Treviglio

I mezzi sono stati inviati in codice giallo, ma una volta arrivati gli operatori si sono resi conto che le ferite riportate fortunatamente non erano gravissime. Tre persone sono state comunque trasferite all'ospedale di Romano in Lombardia in codice verde. Oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e la strada e i carabinieri di Treviglio a cui toccherà accertare eventuali responsabilità e capire come sia avvenuto l'incidente.