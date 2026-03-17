Incidente stradale in piazza Ovidio a Milano, uomo travolto da un tir: morto sul colpo

Incidente stradale in piazza Ovidio a Milano: un uomo è stato investito da un tir mentre stava attraversando la strada. Il pedone è morto sul colpo.

Nella giornata di oggi, martedì 17 marzo 2026, si è verificato un incidente stradale nei pressi di Piazza Ovidio e più precisamente all'incrocio con via Mecenate. Un tir ha infatti investito un pedone, che è morto sul colpo, mentre stava attraversando la strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le indagini sono ancora in corso.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 14.22. Un tir, di cui non è nota la tipologia, ha investito un uomo, di cui per il momento si sa solo che aveva 75 anni: non si hanno altri elementi sulla sua l'identità. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari a bordo di un'automedica e un'ambulanza. Nonostante tutti i tentativi di rianimarlo, l'uomo è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate. Non sono note le condizioni della persona che si trovava alla guida del veicolo.

Oltre ai medici e ai paramedici, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. I primi hanno messo in sicurezza l'intera area così da consentire tutte le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica. I secondi hanno svolto tutti i rilievi del caso. Stanno infatti raccogliendo elementi che potranno fornire un quadro più chiaro e accertare eventuali responsabilità. In particolare modo, a che velocità andava il tir, se il pedone stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno. Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci maggiori informazioni.