Incidente stradale ad Asso, auto si ribalta: feriti un uomo e una donna Un auto si è ribaltata ad Asso, comune in provincia di Como: due persone sono state trasportate in ospedale fortunatamente con lievi ferite. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine hanno svolto tutti i rilievi per ricostruire la dinamica della vicenda.

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente stradale ad Asso, comune in provincia di Como: un'automobile si è ribaltata per cause ancora da accertare. Nell'incidente sono rimasti feriti una donna di 59 anni e un uomo di 67 anni. Sul posto al personale sanitario del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

L'auto trovata ribaltata

L'allarme all'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 15.56: i medici e i paramedici del 118 sono intervenuti in via Brusa. Lì hanno trovato un'auto ribaltata. Nonostante siano arrivati in codice rosso a bordo di un'ambulanza, una volta date le prime cure sul posto, gli operatori del 118 hanno fortunatamente constato che i due non avessero ferite gravi: entrambi sono stati quindi trasferiti in codice verde all'ospedale di Erba per svolgere tutti gli accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.

Incidente stradale a Pavia: due ragazzi finiscono in acqua

Anche qualche giorno fa si è verificato un incidente a Pavia: due ragazzi di 31 e 22 anni sono finiti con le loro auto nel Naviglio e hanno rischiato entrambi di annegare. Due poliziotti, che erano stati allertati da un passante, sono arrivati sul posto e dopo aver visto i due hanno così deciso di tuffarsi in acqua e li hanno portati in salvo. L'incidente è avvenuto intorno alle 4.20. Dopo essere riusciti a riportarli in riva, li hanno trasferiti all'ospedale Policlinico di San Matteo. Nel tentativo di salvarli, i due poliziotti hanno riportato delle lievi ferite.