Incidente stradale a Calcinato, si schianta con l’auto contro un tir: muore dopo due giorni di agonia Lunedì mattina a Calcinato si è verificato un terribile incidente stradale: un’automobile si è scontrata contro un tir. Due giorni dopo, è morto il 40enne che guidava l’auto.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di quarant'anni è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di lunedì 17 aprile a Calcinato, un comune che si trova nella provincia di Brescia. L'uomo è morto dopo due giorni di agonia. Le forze dell'ordine stanno continuando a indagare sulle modalità dell'incidente: bisognerà infatti accertare eventuali responsabilità.

Lo scontro contro il camion lungo la strada statale

Il quarantenne, che è residente a Calcinato, si trovava con la sua automobile lungo la strada statale che collega Montichiari a Calcinato. A un certo punto, si è scontrato con un camion. L'impatto è stato violentissimo. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di ambulanze e automediche. Quando gli operatori sanitari sono arrivati hanno prestato le prime cure sul posto.

L'uomo è morto in ospedale dopo due giorni di agonia

Le condizioni del quarantenne erano disperate: i medici lo hanno trasferito in codice rosso alla clinica Poliambulanza. Nonostante il lavoro incessante degli operatori per salvarlo, per il quarantenne non c'è stato nulla da fare. Due giorni dopo, è morto. Il giorno dell'incidente, gli investigatori della polizia locale di Calcinato e Bedizzole, si sono recati sul luogo del terribile evento per svolgere tutti i rilievi del caso: questi serviranno a ricostruire l'esatta dinamica.

Al momento sembrerebbe che l'ipotesi più certa sia quella relativa a un possibile malore del 40enne. Probabilmente poco prima dell'incidente, l'uomo si è sentito male e ha perso il controllo della sua auto finendo poi contro il tir.