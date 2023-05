Incidente a Somma Lombardo, scontro tra due auto: ferite due donne Nella giornata di oggi, venerdì 19 maggio, si è verificato un incidente a Sommo Lombardo (Varese): due donne sono rimaste ferite.

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente stradale a Somma Lombardo, comune che si trova nella provincia di Varese. Nella giornata di oggi, venerdì 19 maggio 2023, due automobili si sono scontrate sulla strada statale 33 del Sempione. Nell'impatto sono rimaste ferite due donne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Due donne sono rimaste ferite

Sulla base di quanto rivelato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco prima delle 17.30. Le due donne si trovavano alla guida di due automobili che si sono scontrate in via Milano. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 con due ambulanze.

Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure a una donna di 55 anni e un'altra di 73 anni: entrambe sono state portate in pronto soccorso all'ospedale di Gallarate. Una donna è stata trasferita in codice giallo, l'altra invece in codice verde: nessuna delle due avrebbe quindi riportato gravi ferite.

Disagi alla circolazione

Presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza della strada: sono intervenuti con un'autopompa. I carabinieri del comando di Gallarate hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, capire quindi cosa possa aver provocato l'incidente così da accertare eventuali responsabilità. Per permettere tutte le operazioni di soccorso è stata limitata la circolazione e questo ha comportato alcuni disagi con rallentamenti sul traffico. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.