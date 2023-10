Incidente a Milano, ragazzini di 11 e 12 anni investiti sul monopattino mentre andavano a scuola Due ragazzini di 11 e 12 anni sono stati travolti da un’automobile a Milano: i due si trovavano su un monopattino elettrico e stavano andando a scuola.

Nella giornata di oggi, lunedì 9 ottobre, si è verificato un incidente stradale a Milano. Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, due ragazzini sono stati travolti da un'automobile mentre andavano a scuola. Entrambi erano a bordo di un monopattino elettrico. Fortunatamente nessuno dei due versa in gravi condizioni di salute.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile incidente. Sulla base di quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, l'episodio si è verificato intorno alle 8 del mattino in piazzale Axum proprio davanti allo stadio di San Siro. I ragazzini, che hanno undici e dodici anni, si trovavano su un monopattino elettrico quando sono stati travolti da un'automobile.

Alla guida c'era una donna di 61 anni. Entrambi i ragazzi sono caduti a terra. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure sul posto: per fortuna nessuno dei due versa in gravi condizioni di salute. Uno dei due è stato trasferito all'ospedale San Carlo in codice verde mentre l'altro in codice giallo.

Nel frattempo gli agenti della polizia locale stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.