Ragazzina di 12 anni investita a Concesio, in provincia di Brescia: è gravissima in ospedale Una ragazzina di 12 anni è ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata investita a Consezio, in provincia di Brescia.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Una ragazzina di 12 anni è stata investita mentre attraversava la strada a Concesio, in provincia di Brescia. Secondo quanto riferiscono i sanitari, sarebbe ricoverata in ospedale in gravi condizioni, anche se è sempre rimasta cosciente. L'impatto con la vettura sarebbe infatti stato molto violento.

Dalla prima ricostruzione dell'incidente, sembra che la giovane stesse attraversando la strada regolarmente sulle strisce pedonali davanti alla farmacia comunale in via Triumplina. In seguito allo schianto, sarebbe stata sbalzata di diversi metri. Tuttavia la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto.

Al momento il traffico risulta ancora deviato per permettere agli operatori di effettuare i rilievi.