Incidente a Erba, auto travolta da un treno a un passaggio a livello: morto il conducente

A cura di Ilaria Quattrone

Tragico incidente a Erba, comune in provincia di Como. Nella prima mattinata di oggi, sabato 22 gennaio, un uomo è morto dopo che la sua auto è stata travolta da un treno vicino a un passaggio a livello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: ne è stato immediatamente dichiarato il decesso. Un'altra persona è rimasta ferita.

Morto un uomo di 57 anni

L'incidente è avvenuto in via Trieste, tra le stazioni di Merone ed Erba. Sul portale dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è riportato che i soccorsi sono intervenuti alle 8.53: sono stati inviati i medici e i paramedici a bordo di due ambulanze e un elicottero. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per il conducente dell'auto – un uomo di 57 anni – non c'è stato nulla da fare: ne è stato dichiarato il decesso. Un altro uomo, un ragazzo di 24 anni, è rimasto ferito. Sembrerebbero però non in modo grave tanto che non sarebbe stato trasferito in ospedale.

Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I primi hanno provveduto a rimuovere l'auto, ad aiutare nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. I secondi hanno svolto tutti i rilievi del caso e stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Le cause sono ancora poco chiare. Per consentire tutte le operazioni, Trenord – l'azienda che si occupa del servizio ferroviario – ha fatto sapere che da Merone era stato istituito un bus sostitutivo. Una volta concluse tutte le operazioni, la circolazione è ripresa in maniera regolare.