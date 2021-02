in foto: (Immagine di repertorio)

Un incendio, i cavi della linea ferroviaria danneggiata e il conseguente stop ai treni. Mattinata di passione per i pendolari che utilizzano la linea ferroviaria Milano – Chiasso. Attorno alle 6 di oggi, giovedì 4 febbraio, un incendio in prossimità dei binari a Carimate, in provincia di Como, ha causato la temporanea interruzione del traffico ferroviario sulla linea.

L'incendio ha danneggiato i cavi per la gestione del traffico ferroviario

Secondo quanto riferito da Rfi (Rete ferroviaria italiana), che gestisce l'infrastruttura, il rogo ha danneggiato alcuni cavi tecnologici che servono per la gestione del traffico ferroviario. Il traffico ferroviario è stato sospeso in prossimità di Carimate ed è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus nella tratta interessata dall'interruzione. I tecnici di Rfi si sono recati sul luogo dell'incendio per cercare di ripristinare la piena funzionalità della linea.

Molte le corse soppresse: attivato un servizio sostitutivo mediante autobus

Attorno alle 8 Rfi ha informato che il traffico ferroviario è ripreso, seppur con rallentamenti. Tra Seregno e Como resta attivo un servizio sostitutivo mediante autobus. Trenord sulla propria pagina ha informato che, a causa dell'incendio, sono già state soppressi diversi treni: il 25227 con partenza da Como, il 25506 e il 22508 da Milano Centrale e il 25018 da Porta Garibaldi. Cancellati anche i treni 25223 con partenza da Como, il convoglio 25229 con partenza da Rho, mentre i convogli che circolano potranno accumulare ritardi anche superiori a un'ora. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento.