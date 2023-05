Incendio in Porta Romana, i residenti degli appartamenti danneggiati: “Spariti alcuni gioielli” I residenti degli appartamenti coinvolti nell’incendio esploso in Porta Romana a Milano denunciano la scomparsa di alcuni gioielli: “”Siamo molto indaffarati per tutta la situazione e abbiamo molte cose a cui pensare, ma andremo a fare denuncia”.

A cura di Ilaria Quattrone

È trascorsa una settimana da quando nella zona di Porta Romana a Milano è divampato un incendio, causato dall'esplosione di un furgone che portava bombole di ossigeno, che ha distrutto diverse auto e alcuni appartamenti tra via Pier Lombardo e via Vasari. I residenti del civico 22 sono coloro che hanno subito maggiori danni: l'edificio è stato dichiarato inagibile e sono ancora in atto le operazioni di bonifica.

I furti

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, nel fine settimana potrebbero essere riconsegnati i primi due appartamenti. Per gli altri bisognerà aspettare ancora un po'. I residenti, nel frattempo, hanno trovato ospitalità da amici e parenti e alcuni in hotel e residence. Tra loro, c'è chi segnala furti di oggetti abbandonati. Al piano terra, per esempio, una ragazza ha raccontato di non aver più trovato dieci paia di orecchini d'oro. Un'altra persona invece non trova più un paio di occhiali molto costosi.

Per il momento, però, nessuno ha ancora sporto denuncia: "Siamo molto indaffarati per tutta la situazione e abbiamo molte cose a cui pensare, ma andremo a fare denuncia".

Gli aiuti del Comune

Nel frattempo, il Comune di Milano ha deliberato gli aiuti economici che saranno stanziati nelle prossime settimane. In totale saranno 350mila euro sia per i residenti di via Vasari che per quelli di via Luxemburg, 5.

È stato anche previsto un rimborso per gli effetti personali e per acquisti sanitari, scolastici, lavorativi e abitativi – effettuati entro novanta giorni dall'episodio – fino a 2mila euro. È stato anche previsto un sostegno per le spese di alloggio in strutture fino ai primi trenta giorni dopo l'incendio: verranno dati fino a 1.500 euro. La famiglia con un reddito che non supera fino a 96.107,81 euro potrà chiedere un contributo per l'affitto. L'importo e la durata varieranno in base al reddito, al numero delle persone che compongono il nucleo e alla presenza di minorenni.