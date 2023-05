Esplode camion con bombole di ossigeno a Milano: incendio in centro, evacuata scuola ed edifici Incendio oggi in centro a Milano: in via Pier Lombardo, zona Porta Romana, sarebbe esploso un furgone con bombole d’ossigeno. Grossa nube di fumo, una persona è rimasta ferita.

A cura di Enrico Spaccini

L’incendio a Porta Romana, Milano

Un incendio è scoppiato questa mattina, giovedì 11 maggio in centro a Milano in via Pier Lombardo, zona Porta Romana, all'angolo con via Vasari. Un furgone che trasportava bombole di ossigeno ha preso fuoco provocando poi l'esplosione. La nube nera che si è alzata era visibile in diverse zone della città. Come appreso da Fanpage.it, una persona è rimasta ferita con un'ustione alla mano. Le condizioni di altre tre persone sono in corso di valutazione da parte dei sanitari presenti.

A scatenare il rogo sarebbe stato il motore di un furgone che ha prima preso fuoco e poi è esploso. A bordo c'erano 20 bombole di ossigeno da 32 litri l'una. La persona ferita sarebbe l'autista che ha cercato di spostare le bombole, altamente infiammabili, rimanendo quindi ustionato a una mano e a una gamba.

L'incendio, scoppiato intorno alle 11:30, avrebbe coinvolto almeno quattro auto, un paio di appartamenti e una farmacia. Stando alle prime informazioni, il rogo sarebbe partito proprio da una delle vetture. L'esplosione avrebbe coinvolto subito un appartamento. Dopodiché le fiamme si sono propagate finendo per investire anche le altre auto parcheggiate lungo la strada.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con tre ambulanze e un'automedica e le forze dell'ordine.

La vicina scuola materna delle suore Mantellate di via Vasari e alcuni piani della palazzina sono state evacuate.