Incendio a San Siro in una casa popolare, evacuate 200 persone Incendio in una casa popolare nel quartiere San Siro di Milano. Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso e vigili del fuoco, un solo trasportato in codice giallo. Le fiamme sarebbero partite dal primo piano per poi estendersi anche ai piani superiori. Gli evacuati al momento sarebbero circa duecento.

A cura di Simona Buscaglia

Nel primo pomeriggio di oggi in una casa popolare nel quartiere San Siro a Milano, in uno stabile di via Zamagna 4, è scoppiato un incendio. Dall'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) riferiscono che non ci sono feriti gravi, anche se sono state sei le persone soccorse. Di queste, un solo codice giallo trasportato in ospedale per inalazione di fumo, non grave. Altri due pazienti sono stati portati in ospedale in codice verde. Al momento sul posto rimane solo un'ambulanza in sostegno alle operazioni dei vigili del fuoco. Dalla Sala operativa dei vigili del fuoco di Milano precisano che sul posto al momento sono impegnati a domare le fiamme quattro mezzi.

Dalle prime ricostruzioni l'incendio, divampato poco dopo le 13.30, ha coinvolto uno stabile in via Zamagna 4, in prossimità di piazza Selinunte, e sarebbero circa duecento gli evacuati. Il rogo avrebbe avuto origine al primo piano del palazzo per estendersi poi ai piani superiori.

Un mese fa un altro incendio in una palazzina a Milano

Un mese fa era scoppiato un altro incendio a Milano, in uno stabile non troppo lontano da quello coinvolto oggi. Il tetto di una palazzina in zona via Washington, all'incrocio con via Costanza, aveva infatti preso fuoco. In quell'occasione erano quattro in tutto le persone intossicate trasportate in ospedale e tutti i sette piani dello stabile erano stati evacuati. La paura era stata soprattutto per due operai che probabilmente erano impegnati in alcuni lavori nel sottotetto del palazzo: fortunatamente sono stati tratti in salvo in tempo prima che il fumo invadesse tutto il locale. Oltre a loro altre due persone, inquilini, dell'ultimo piano sono stati intossicati. I due operai sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano, mentre gli altri due, una 59enne e un 36enne, sono stati trasferiti in codice verde al San Carlo.