Incendia l’auto e la finestra di casa di una vicina, arrestata pensionata Una donna di 66 anni è stata arrestata questa mattina dai carabinieri per il reato d’incendio. Dopo una serrata attività d’indagine i militari l’avrebbero identificata come l’autrice dell’incendio di una macchina e di una finestra di casa di una vicina. Ancora da chiarire il movente, anche se potrebbe essere riconducibile a dei dissidi condominiali.

A cura di Simona Buscaglia

Questa mattina, a Milano, dopo una serrata attività d’indagine, i carabinieri hanno arrestato per il reato di incendio una donna italiana di 66 anni. Secondo le ricostruzioni, la pensionata alle sei di questa mattina, utilizzando del liquido infiammabile e un accendigas, poi ritrovato dai vigili del Fuoco durante le operazioni di spegnimento, avrebbe incendiato la finestra dell’appartamento al piano terra e l’auto, parcheggiata nel cortile condominiale, di una vicina di casa di 73 anni, consigliere di condominio. Il gesto ha provocato anche l’annerimento della facciata dello stabile e il danneggiamento di altri due veicoli parcheggiati nel cortile, senza per fortuna causare feriti.

La donna incastrata dalle immagini delle videocamere

A permettere l'identificazione della donna sarebbero stati i filmati estrapolati da un impianto di video sorveglianza presente in zona. La 66enne è stata sottoposta a perquisizione domiciliare e personale ed è così che i militari hanno trovato una tanica di cherosene all’interno del suo box auto, una scatola di fiammiferi “Diavolina”, garze e farmaci per il trattamento di ustioni che la pensionata avrebbe acquistato in una vicina farmacia poco dopo l’incendio. Tra gli altri oggetti rinvenuti anche un giubbino, simile a quello ripreso dalle telecamere. La donna, inoltre, presentava varie ustioni sulla gamba destra, medicate sul posto dai paramedici del 118. Il materiale raccolto e il garage sono stati sequestrati in attesa di effettuare ulteriori accertamenti tecnici. La motivazione del gesto, ancora da chiarire, potrebbe essere riconducibile ad alcuni dissidi condominiali.