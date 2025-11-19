Incendia 6 auto in 21 giorni in zona Promessi Sposi a Milano: arrestato un 40enne

Un 40enne è stato arrestato perché accusato di aver dato alle fiamme 6 auto in 21 giorni nel quartiere Promessi Sposi di Milano. I poliziotti lo hanno identificato grazie alle telecamere.

Foto di repertorio

Un 40enne è stato arrestato nella serata di lunedì 17 novembre perché ritenuto responsabile di aver incendiato sei auto nel giro di 21 giorni sempre nel quartiere Promessi Sposi di Milano. Lo scorso 27 ottobre sarebbe stato inquadrato dalle telecamere mentre si avvicinava ad alcuni veicoli parcheggiati con un sacchetto in mano e, una volta allontanatosi, erano divampate le fiamme.

Le indagini della polizia di Stato del Commissariato Porta Ticinese sono iniziate proprio il 27 ottobre, quando due auto erano state danneggiate da un incendio. Gli agenti, per ricostruire le cause di quanto accaduto, avevano visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza in corrispondenza di via Renzo e Lucia nel quartiere Promessi Sposi, nel sud di Milano, chiamato anche Torretta (tra Barona e Chiesa Rossa, nei pressi del naviglio Pavese). I filmati mostravano un uomo che, tenendo un sacchetto in plastica in mano, si dirigeva verso le auto parcheggiate "con fare sospetto", secondo gli investigatori. Poco dopo che si era allontanato da quelle vetture, sarebbero divampate le prime fiamme.

Il secondo episodio ha avuto luogo lo scorso 2 novembre nello stesso quartiere, con altre due auto danneggiate, e il terzo, con gli stessi risultati, domenica 16 novembre. Il giorno dopo, i poliziotti del Commissariato Porta Ticinese hanno fermato un 40enne, cittadino marocchino, ritenuto responsabile di tutti e tre gli eventi incendiari che si sono susseguiti nell'arco di tre settimane.