Il video del 24enne che distrugge con una mazza le auto parcheggiate in centro a Milano

Un 24enne è stato ripreso mentre distrugge con una mazza diverse auto parcheggiate, uno scooter e la vetrina di un negozio in centro a Milano. Il video è diventato virale sui social.

Un frame del video in cui si vede il 24enne distruggere le macchine con una mazza.

Un ragazzo di 24 anni ha colpito ripetutamente quattro auto parcheggiate, uno scooter e la vetrina di un negozio con una grossa mazza, prima di essere bloccato da una decina di poliziotti. Il tutto è stato ripreso in un video girato da una cantante emergente di Milano che sui social conta qualche migliaio di follower. Il video, pubblicato sui suoi profili, è diventato virale in breve tempo, suscitando l'attenzione di migliaia di utenti.

La vicenda

I fatti si sono verificati intorno alle 23:00 di ieri sera, venerdì 28 novembre, in via Paganini (zona Buenos Aires), nel pieno centro di Milano. A richiamare l'attenzione dei residenti sono stati i forti rumori provenienti dalla strada che hanno spinto ad affacciarsi alle finestre diverse persone. Tra queste anche una cantante emergente che, incuriosita dalla scena, ha iniziato a riprendere l'accaduto con il proprio telefono. Poco dopo, la ragazza ha deciso di condividere il video sui suoi profili social, dove è diventato virale in poche ore.

Il video

Nel video si vede chiaramente un ragazzo, vestito con pantaloni neri e una felpa grigia, camminare lungo la strada con una mazza in mano. A un certo punto, il giovane inizia a colpire violentemente quattro automobili e uno scooter parcheggiati lungo il marciapiede, causando loro diversi danni. La scena si conclude quando il giovane prende di mira anche la vetrina di un negozio, infrangendola con un colpo secco.

L'intervento della polizia

Allarmati da quanto stava avvenendo, i residenti hanno allertato le forze dell'ordine. Una volta giunti sul luogo, i poliziotti hanno circondato e immobilizzato il giovane che è poi stato portato via a bordo di una delle auto di pattuglia. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo alle motivazioni che potrebbero aver spinto il ragazzo a compiere l'atto di vandalismo, ma le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.