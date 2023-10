In vendita la casa del film Il ragazzo di campagna: quanto vale l’immobile dove ha girato Renato Pozzetto È in vendita il casolare in provincia di Pavia dove è stato girato il film Il ragazzo di campagna, con Renato Pozzetto e la regia di Castellano e Pipolo.

A cura di Fabrizio Capecelatro

La casa dove Renato Pozzetto ha girato il famoso film ‘Il ragazzo di campagna' è stata messa in vendita. Non si tratta del minuscolo monolocale dove il giovane contadino si è trasferito pur di vivere a Milano, ma dell'affascinante casolare di Gambolò, in provincia di Pavia. E chissà che a comprarlo non sia proprio qualcuno dei tanti che, stufo dei prezzi del capoluogo lombardo, sceglie la ben più economica e salutare campagna. Proprio come il protagonista del film.

In vendita la casa del Ragazzo di campagna

È apparsa da qualche giorno sul portale di annunci Immobiliare.it l'inserzione di un casale indipendente in vendita a Gambolò, frazione Molino Isella. E sono gli stessi venditori a mettere in risalto come si tratti dell'immobile in cui è stato girato il film di Castellano e Pipolo.

Già l'album fotografico allegato all'annuncio riporta la locandina della pellicola e nel testo si legge: "Un'occasione unica per acquistare la casa che ha fatto la storia del cinema italiano! Situata all'interno dell'area protetta del Parco del Ticino, questa casa indipendente è stata il set cinematografico del film ‘Il ragazzo di campagna' con Renato Pozzetto".

Inoltre l'annuncio segnala che per trovare più facilmente l'immobile tramite Google Maps conviene cercare proprio con il nome del personaggio principale del lungometraggio: "La casa (si chiama Casa Bado’ ma su GMap risulta come “Casa di Artemio”) si trova in Località Crespi, è a poche centinaia di metri dalle cascine circostanti ed è a 15 minuti dal centro di Gambolò e a un’ora dal centro di Milano".

Quanto costa l'immobile in provincia di Pavia

"La casa, costruita nei primi del Novecento, – si legge sull'inserzione – da visura ha una superficie di 206 mq, di cui 173 mq sono interni. È composta da soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, studio con cabina armadio e soppalco, bagno e sgabuzzino. Gli interni sono in stile rustico, con travi a vista, tavelle sabbiate in cotto e pavimenti sempre in cotto. La casa è stata completamente ristrutturata nel 2013, mantenendo le caratteristiche originali".

"Esternamente – continua l'annuncio – conta un romantico portico coperto di glicine, un box per i cavalli e una selleria (area in cui si sellano i cavalli). La selleria ha al suo interno un bagno, un cucinotto e una stufa, per cui ha il potenziale per essere trasformata in dependance per gli ospiti – con box limitrofo per riparare le auto. Sempre nel giardino si ha una legnaia con locale tecnico sottostante".

L'intera proprietà, comprensiva di giardino, è in vendita per 380.000 e, considerandone la grandezza, la bellezza e la relativa vicinanza con Milano, chissà che non faccia gola proprio a quelle tante famiglie che oggi non possono più permettersi una casa in città e – come fa Artemio alla fine del film – preferiscono vivere in un ambiente più bucolico, tranquillo e, ovviamene, economico.