Ragazzo di 17 anni cade dal balcone di casa al terzo piano: è gravissimo I sanitari del 118 hanno soccorso nel primo pomeriggio del 27 novembre un 17enne in via Indipendenza, a Romano di Lombardia (Bergamo). Il ragazzo sarebbe caduto dal balcone di casa al terzo piano di una palazzina.

Un 17enne è caduto dal balcone di casa sua in via Indipendenza a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Il ragazzo è stato soccorso intorno alle 14:30 di oggi, lunedì 27 novembre, da un'ambulanza della Croce Rossa di Martinengo, un'automedica e l'elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo. Le sue condizioni sono considerate molto gravi e al momento si trova ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII.

Come riportato dal Corriere della Sera di Bergamo, non è ancora stata ricostruita la dinamica di quanto accaduto. Il 17enne sarebbe caduto, per motivi ancora da chiarire, dal balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Indipendenza. La polizia locale del distretto della Bassa Bergamasca orientale è arrivata sul posto per effettuare gli accertamenti del caso, affiancata dai carabinieri di Romano.

Articolo in aggiornamento