Si schiantano con l’auto contro una casa e danneggiano le tubature del gas: feriti due ragazzi Due ragazzi si sono schiantati con l’auto contro una casa a Goito (Mantova) rompendo una conduttura del gas. I vigili del fuoco hanno chiuso la perdita e i giovani sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Enrico Spaccini

L’incidente sulla strada tra Marengo e Goiti (foto da Facebook – Sei di Goito se…)

Due ragazzi sono rimasti feriti dopo essersi schiantati con l'auto contro una casa lungo la strada che collega Marengo a Goito, nella provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di venerdì sera, 10 novembre, e sembra non abbia coinvolto altre vetture. Nell'impatto, però, la vettura ha danneggiato una conduttura di gas dell'edificio che ha iniziato a perdere. Solo l'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il pericolo concreto di un'esplosione.

Stando a quanto ricostruito dopo i primi rilievi, pare che i due giovani residenti a Goito abbiano fatto tutto da soli. Per motivi ancora da chiarire, si ipotizzano distrazione e stanchezza, anche se dovranno essere eseguiti esami tossicologici, la loro auto è uscita di strada schiantandosi contro il muretto di un'abitazione. L'impatto è stato violento, al punto da provocare danni alle tubature del gas.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica, oltre ai carabinieri di Castiglione delle Stiviere che hanno richiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco di viale Risorgimento. I pompieri sono riusciti in pochi minuti a fermare la fuoriuscita di gas, scongiurando così il pericolo di un'esplosione. Poco dopo, sono arrivati sul posto anche i tecnici della società erogatrice.

Leggi anche Si schianta con il monopattino contro un'auto, ragazzo ricoverato in gravi condizioni

Dopo che l'area è stata messa in sicurezza, il personale sanitario ha provveduto a trasportare i due ragazzi in ospedale. Entrambi ora si trovano al Poma: uno di loro è in Rianimazione, a causa del forte trauma che ha riportato all'addome, mentre l'altro sarebbe meno grave ed è stato catalogato come codice giallo. Nessuno dei due sarebbe comunque in pericolo di vita.