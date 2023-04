Il lago più grande d’Italia non ha mai avuto così poca acqua negli ultimi 70 anni: la siccità colpisce il Garda Il Lago di Garda, il più grande lago italiano, in questi giorni ha raggiunto il suo livello più basso dal 1953: è allarme siccità.

Triste record per il Lago di Garda, il più grande lago italiano. In questi giorni ha raggiunto il suo livello più basso dal 1953, segno che la siccità di questi ultimi non è mai stata così grave negli ultimi 70 anni. Oggi il lago si trova a soli 45,8 sopra lo zero idrometrico, vale a dire la quota sul livello medio del mare stabilita come riferimento convenzionale per questo bacino: record negativo se si considera negli ultimi 70 anni la media è stata di 109 centimetri. Lo rivelano i dati del satellite Sentinel-2, nell'ambito dell'Osservatorio europeo sulla siccità del programma Copernicus, gestito dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Spaziale Europea.

Il lago di Garda o Benaco è il maggiore lago italiano, con una superficie di circa 370 chilometri quadrati, terzo per profondità dopo il Lago di Como e quello Maggiore. Le sue risorse sono fondamentali per gli agricoltori e i contadini della zona che, anche quest'anno, devono fare i conti con una grave siccità. Una siccità che già si fa sentire ad aprile con il record in negativo del livello dell'acqua e che si teme con dei giorni possa solo peggiorare.

I nuovi dati sono ancora più preoccupanti se si considera che il livello medio del Lago di Garda di solito non subisce ampie variazioni stagionali. Quest'anno invece tutto cambia: il dislivello è consistente. Soprattutto se lo si rapporta agli altri grandi laghi prealpini.

Allarme siccità in Lombardia

Una nuova notizia di allarme siccità era arrivata anche poche settimane fa quando sotto i riflettori era finito il fiume Po: una fotografia elaborata dalla costellazione Cosmo-SkyMed, di Agenzia Spaziale Italiana e Ministero della Difesa, aveva testimoniato i cambiamenti avvenuti nel fiume a causa della siccità. A preoccupate in questi giorni è anche l'isola di San Biagio – detta anche isola dei conigli – dove è riaffiorato l'istmo che la collega alla terraferma e che in tempi normali è coperto dall'acqua. Qui sono tanti i turisti e i curiosi che raggiungono Manerba del Garda (Brescia) – comune dove si trova l'isola – per vivere questa suggestiva gestiva passeggiata dal risvolto triste: agli attuali 44 cm di livello dell'acqua rispetto ai 100 che sono la media degli ultimi 50 anni nel periodo fine invernale.