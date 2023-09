Il fumo invade i sotterranei di un hotel a Segrate: nella notte evacuate 65 persone Verso le 2 di notte è scoppiato un principio di incendio in un hotel di Segrate, alle porte di Milano. Gli ospiti presenti nella struttura e il personale, in tutto 65 persone, sono uscite dall’albergo.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nella notte all'hotel HM di Segrate, poco distante da Milano. Qui verso le 2 di notte è scoppiato un principio di incendio con il fumo che è divampato nei sotterranei. Subito è stato lanciato l'allarme da parte del personale che ha in pochi minuti evacuato la struttura: verso le 2 di notte le 65 persone presenti nell'hotel sono scese in strada.

In poco tempo sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere tutto in sicurezza. Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato. Dai primi accertamenti è emerso che si è trattato di un corto circuito a un quadro elettrico in un locale del secondo piano seminterrato. In poco tempo si è creato il fumo che ha invaso tutto il locale.