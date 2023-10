Bloccata la linea M1 a Milano, fumo sulla banchina nella stazione di Cordusio: passeggeri evacuati La metro M1 rossa a Milano è bloccata in direzione Sesto San Giovanni perché è stato registrato fumo sulla banchina della stazione di Cordusio. Evacuati tutti i passeggeri.

Nella giornata di oggi, martedì 3 ottobre, a Milano è stato bloccato un treno nella metropolitana M1 di Cordusio a causa del fumo registrato sulla banchina in direzione Sesto San Giovanni. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco. Sono stati evacuati tutti i passeggeri. Il convoglio è fermo a porte chiuse. La circolazione, al momento, è bloccata in direzione Sesto per questioni di cautela.

Anche l'azienda trasporti milanese (Atm) ha spiegato sul suo profilo Twitter che la linea M1 è momentaneamente chiusa tra San Babila e Cairoli. Per questo motivo sono in arrivo bus sulla tratta. Atm poi avvisa che nella stazione Duomo non si può cambiare con M3 proprio per l'intervento dei vigili del fuoco.

Questi ultimi, sulla base di quanto riportato fino a questo momento, hanno raffreddato il sistema di ventilazione da dove usciva il fumo.

