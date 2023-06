Il conducente fa scendere 2 ragazzi senza biglietto dall’autobus, loro tornano con 10 amici per minacciarlo Un 51enne è stato minacciato per aver fatto scendere due ragazzi dall’autobus perché senza biglietto. I loro dieci amici si sono scontrati con alcuni residenti della zona intervenuti in difesa del conducente.

Due ragazzi minorenni hanno provato ieri mattina, sabato 17 giugno, a prendere l'autobus senza pagare il biglietto nel centro di Cassano Valcuvia, in provincia di Varese. L'autista, però, se n'è accorto e li ha fatti scendere. A quel punto, i due hanno chiamato almeno una decina di loro amici e hanno minacciato il conducente del mezzo. A difenderlo sono intervenuti i residenti del posto che avevano assistito alla scena e tra i due gruppi è nata una rissa. L'autista, alla fine, è stato portato al pronto soccorso per alcuni accertamenti.

Il gruppo di ragazzi della comunità di paese

Per riportare la calma nel centro di Cassano Valcuvia è stato necessario l'intervento dei carabinieri. I militari hanno provveduto a identificare i protagonisti della rissa, quindi sia i clienti di un bar della zona intervenuti a difesa dell'autista, sia il gruppo di ragazzi.

Questi, quasi tutti minorenni, sarebbero noti nella zona per altri episodi simili a questo. Vivono tutti in una comunità in paese per ragazzi.

L'aggressione al conducente dell'autobus

Una decina di loro era accorsa in aiuto dei due che l'autista, un uomo di 51 anni, aveva trovato senza biglietto e aveva fatto scendere dall'autobus. Uno di loro aveva raccolto anche un pezzo di legno da terra da usare come bastone.

Il gruppo avrebbe, quindi, minacciato l'uomo sotto gli occhi di diversi testimoni. Tra questi, alcuni clienti di un bar che hanno deciso di intervenire in suo soccorso. Dalle parole sono passati in pochi istanti alle mani, ai calci e ai pugni.

I carabinieri sono riusciti a separarli e, nel frattempo, sono stati fatti arrivare gli operatori sanitari della Croce Rossa di Luino e Valli. I soccorritori hanno controllato le condizioni dell'autista, decidendo poi di trasferirlo in codice verde all'ospedale di Luino.