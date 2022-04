Il capo ultrà della Juve Loris Grancini assolto in Appello dall’accusa di tentata estorsione Il capo ultrà dei Viking, tifo caldo della Juventus, Loris Grancini, è stato assolto dalla Corte d’Appello di Milano. In primo grado era stato condannato a 5 anni e mezzo per tentata estorsione.

Il capo ultrà dei Viking, tifo caldo della Juventus, Loris Grancini, è stato assolto dalla Corte d'Appello di Milano. In primo grado Grancini era stato condannato a cinque anni e mezzo di reclusione per tentata estorsione. Secondo l'accusa, il capo ultrà avrebbe minacciato il titolare di una società di Milano che organizza eventi sportivi per costringerlo a fornirgli biglietti per le partite del club bianconero. Tra i vari match in questione, anche uno di Champions League tra Juve e Real Madrid del 2015.

I giudici della Corte d'Appello lo hanno assolto perché "il fatto non sussiste". Con lui, anche gli altri imputati Christian Mauriello (in primo grado condannato a cinque anni) e Christian Fasoli (condannato in primo grado a quattro anni). Secondo l'accusa, Grancini – arrestato nel dicembre del 2017 per scontare una condanna di 13 anni per vari capi di accusa tra cui tentato omicidio – si sarebbe reso protagonista di almeno quattro tentativi di estorsione. Il primo per il match di Champions sopracitato quando Grancini avrebbe minacciato la vittima dopo che questa aveva dovuto cancellare l'emissione di 250 biglietti per Juve-Real Madrid. Così, gli ultras sarebbero entrati nel locale per avere i biglietti "che erano stati erroneamente stampati" e poi annullati. Nel maggio 2017 invece il capo ultrà si sarebbe rivolto al medesimo punto vendita insieme ad alcune persone, "calabresi di Corsico", pretendendo ulteriori biglietti. Stesso discorso per un altro match dello stesso mese. Le motivazioni della sentenza sono attese tra 70 giorni.