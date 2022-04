Fabrizio Corona news

Fabrizio Corona indagato per tentata estorsione, l’avvocato: “L’ennesima bufala, siamo stanchi” L’avvocato di Fabrizio Corona a Fanpage.it ha chiarito l’ennesima denuncia nei confronti dell’ex paparazzo accusato di tentata estorsione nei confronti di una donna: “Si tratta dell’ennesima bufala”.

A cura di Giorgia Venturini

"Basta siamo stanchi, si tratta dell'ennesima bufala". Spiega tutto a Fanpage.it l'avvocato Ivano Chiesa sull'ennesima denuncia nei confronti di Fabrizio Corona: l'ex paparazzo è finito al centro di una nuova indagine della Procura di Milano in cui Corona è accusato di tentata estorsione nei confronti di una donna. Secondo chi ha sporto denuncia Corona avrebbe ricattato la donna dopo aver realizzato un presunto video in cui si vedrebbe l'autrice della denuncia in pose intime. "Ma nel video non si vede nulla", tiene a precisare Chiesa.

La donna e Corona in passato in affari per la pubblicazione di un libro

La donna – come spiega sempre a Fanpage.it l'avvocato – ha pubblicato un libro tramite un contratto con Fabrizio Corona. "Il lavoro è stato fatto, ma la signora non è stata contenta delle vendite. Però Corona non poteva farci nulla". L'autrice del libro ha aperto una causa civile e ora ha fatto denuncia di estorsione. L'avvocato Chiesa poi tiene a precisare che "queste notizie non vengono da me o da Corona. Questo per dire che noi siamo stanchi, non abbiamo bisogno di pubblicità. Si tratta dell'ennesima bufala". Il legale è in attesa della risposta del pubblico ministero per l'interrogatorio di Corona: "Si rivolverebbe in pochi minuti tutto".

Corona denunciato per diffamazione dai Ferragnez

Fabrizio Corona rischia anche un processo per diffamazione. Durante un'intervista a novembre del 2020 l'ex paparazzo aveva definito "ebeti" Chiara Ferragni e Fedez, che hanno presentato querela. Il pubblico ministero Francesca Crupi al termine delle indagini aveva chiesto l'archiviazione. Poi però respinta dal giudice per le indagini preliminari chiedendo che venga formulato il capo di imputazione. "Ci vorranno circa sei mesi per formulare l'imputazione e se decideremo di andare a processo, affronteremo il processo", aveva spiegato a Fanpage.it l'avvocato di Corona. Poi aggiunge: "Il capo di imputazione si concentrerà unicamente sulla parola ‘ebeti' pronunciata da Corona, tutto infatti è legato a degli epiteti con valenza molto opinabile".