Il camion dell’immondizia sbaglia manovra ed entra in un bar Il conducente di un camion dell’azienda di servizi ecologici ha perso il controllo del mezzo e ha sfondato la vetrina di un bar. Una donna è stata trasportata in ospedale perché ha accusato un malore per lo spavento.

A cura di Enrico Spaccini

Un camion dell'azienda di servizi ecologici ‘Gelsia Ambiente' ha sfondato la vetrina di un locale di Seregno, in provincia di Monza e Brianza. L'incidente si è risolto con una multa per l'uomo di 64 anni al volante e la conta dei danni per i proprietari dello storico bar Riva di via Schiaparelli e con grande paura per chi si trovava nei paraggi. Una donna di 86 anni, infatti, è stata trasportata in ospedale a causa di un malore accusato dopo lo schianto.

Lo schianto e il trasporto in ospedale del conducente e della donna di 86 anni

Erano circa le 10 di mattina di sabato 31 dicembre. Il 64enne avrebbe perso il controllo del mezzo una volta arrivato all'angolo tra via Verdi e proprio via Schiaparelli. Con il mezzo ha prima abbattuto uno degli archetti metallici installati a protezione dei pedoni, e poi sfondato una delle vetrine del bar Riva. Il muso del veicolo è arrivato fino quasi ad appoggiarsi al bancone.

Il mezzo di ’Gelsia Ambiente’ finito dentro il bar Riva di Seregno

Nessuna persona è rimasta ferita in seguito all'incidente. Tuttavia, sia per la donna di 86 anni di Mariano Comense, che ha accusato un lieve malore dovuto allo spavento, che per il conducente si è rivelato necessario il trasporto in ospedale di Desio. Il 64enne è rimasto praticamente illeso e, stando ai risultati dei test, non aveva assunto alcolici. Per lui è scattata comunque la sanzione amministrativa da parte della polizia locale di Seregno per omissione di controllo del mezzo.

