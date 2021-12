I funerali di Ema Motorsport, il ricordo degli amici: “Era sempre col sorriso” “Ci mancherà tantissimo, era sempre pronto a dare una mano a chi ne avesse bisogno”. Sono queste le testimonianze degli amici raccolte da Fanpage.it al funerale di Ema Motorsport.

A cura di Ilaria Quattrone

"Era una grandissima persona, mi spiace" racconta un amico in lacrime a Fanpage.it. Oggi, lunedì 13 dicembre, si sono svolti i funerali di Emanuele Sabatino, il meccanico divenuto famoso sul web con il nome "Ema Motorsport". Il 45enne è morto giovedì scorso. Il suo corpo è stato trovato nella sua officina. Oggi a Sinziano, comune in provincia di Pavia, sono state diverse le persone che hanno voluto dargli un ultimo saluto. Tante le parole di affetto e di stima nei confronti di Sabatino: "Era una persona che sapeva che se avevi bisogno ti dava una mano".

Gli amici di Ema Motorsport: Ti dava sempre una soluzione

Tutti lo ricordano come una persona umile che, nonostante il successo, non si dava arie. Un uomo disponibile e sempre pronto ad aiutare tutti: "Mi diceva stai calmo, rilassati, fermati un attimo, pensa e riprendi e vedrai che lo sistemi. Ti dava sempre lui una soluzione", spiega a Fanpage.it, un altro amico. E un altro ancora sottolinea le sue capacità a spiegare attraverso i suoi video e le chiamate: "Abbiamo sistemato delle macchine insieme con lui al telefono, solo un fenomeno lo può fare. Un docente manda i suoi video per spiegare le tecniche agli studenti". "Mancherà a tutti", è il coro unanime che si alza dai presenti nel giorno dei funerali di Ema Motorsport: "Se ne è andato un carissimo amico", aggiungono le persone in lacrime alla funzione funebre.

I follower salutano Ema su Youtube

I funerali di Emanuele Sabotino si sono svolti stamattina in forma privata, nonostante l'altissimo numero di persone affluite per dare l'ultimo saluto al loro amico. La funzione si è tenuta della chiesa di San Francesco a Siziano, in provincia di Pavia. Oltre alla famiglia – Ema Motorsport lascia tre figli – vi hanno preso parte tantissimi amici, parenti e ammiratori. Su Youtube sono centinaia i messaggi di affetto lasciati dai suoi follower, orfani del loro faro.