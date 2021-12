Deborah Compagnoni ricorda il fratello: “Jacopo era speciale, per me è un dolore straziante” Il ricordo della sorella Deborah Compagnoni: “Voglio ricordarlo sempre con il suo sorriso quando rientrava soddisfatto a casa dalle sue escursioni”.

A cura di Ilaria Quattrone

"La perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale come era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso": sono queste le prime parole rilasciate all'agenzia Ansa di Deborah Compagnoni, sorella di Jacopo, morto dopo essere stato travolto da una valanga in Valfurva, provincia di Sondrio, a 2850 metri di quota. La campionessa olimpionica ricorda il fratello come una persona che ha sempre avuto il sorriso.

La sorella: Voglio ricordarlo sempre con il suo sorriso

"Voglio ricordarlo – continua – sempre con il suo sorriso quando rientrava soddisfatto a casa dalle sue escursioni estive o invernali, abbracciando forte le sue adorate bimbe". Per la sorella, l'anima di Jacopo resterà nelle sue montagne "ad aspettarmi ogni volta che sentirò la sua mancanza". L'ex atleta ha poi voluto ringraziare tutti coloro che sono vicini alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore.

L'incidente in montagna

L'uomo aveva quarant'anni e nel 200 aveva deciso di fare la guida alpina. Da anni infatti lavorava con le guide alpine di Livigno. Un lavoro di cui andava molto fiero tanto che un mese fa, in un video, raccontava di come avesse seguito le orme del nonno e del papà anche loro guide alpine. Un amore per la montagna che quindi non ha mai smesso di provare e mostrare. Ieri, insieme a un amico, stava scendendo con gli sci d'alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta quando la valanga lo ha travolto. La persona che si trovava con lui è rimasta illesa e ha chiamato subito i soccorsi. Compagnoni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Sondalo, ma nonostante la corsa in ospedale per lui non c'è stato nulla da fare.