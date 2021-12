Domani i funerali di Jacopo Compagnoni, il fratello dell’ex olimpionica Deborah ucciso da una valanga Domani a Santa Caterina Valfurva nel primo pomeriggio si terranno i funerali di Jacopo Compagnoni, il fratello dell’ex campionessa di sci Deborah ucciso da una valanga.

A cura di Giorgia Venturini

Saranno domani 18 dicembre nella sua Santa Caterina Valfurva, paese in provincia di Sondrio, i funerali di Jacopo Compagnoni, travolto e ucciso da una valanga mentre stava scendendo da un canale di neve con gli sci d'alpinismo ieri 16 dicembre. A distanza di poche ore dal tragico incidente lo ha ricordato la sorella Deborah, la ex campionessa olimpionica di sci. "La perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale come era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso". Domani alle 14.30 sarà il momento dell'ultimo saluto e non mancheranno amici e parenti. "In Valle ci conosciamo un po' tutti, quindi in molti lo conoscevano", spiegano alcuni ragazzi residenti in zona. Jacopo era anche una guida alpina e un maestro di sci: Un lavoro di cui andava molto fiero tanto che un mese fa, in un video, raccontava di come avesse seguito le orme del nonno e del papà anche loro guide alpine. Le sue montagne le conosceva bene e proprio su quella neve ha perso la vita. Lascia la compagna e due figli.

L'incidente durante un'uscita con gli sci d'alpinismo

Ieri 16 dicembre era in compagnia di un amico e stava scendendo con gli sci d'alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta quando una valanga lo ha travolto. Illeso l'amico che si è precipitato ad allertare i soccorsi: sul posto sono intervenute le squadre del soccorso alpino e i sanitari del 118. Una volta identificato tra la neve, il trasporto disperato in ospedale dove è morto pochi minuti dopo il suo arrivo. Poco dopo la diffusione della notizia non sono mancati amici e semplici appassionati di montagna che lo hanno voluto ricordare sulla sua pagina Facebook. E domani sarà l'ultimo saluto: a Fanpage.it il sindaco di Santa Caterina Valfurva ha fatto sapere che non ci sarà lutto cittadino. Non mancherà certo Deborah e tutta la famiglia che a Santa Caterina gestiscono un hotel e, se si sale di quota, il rifugio Pizzini nella valle dei Forni.

Il ricordo della sorella Deborah

L'ex campionessa di sci ha poi aggiunto: "Voglio ricordarlo sempre con il suo sorriso quando rientrava soddisfatto a casa dalle sue escursioni estive o invernali, abbracciando forte le sue adorate bimbe". Per la sorella, l'anima di Jacopo resterà nelle sue montagne "ad aspettarmi ogni volta che sentirò la sua mancanza". L'ex atleta ha poi voluto ringraziare tutti coloro che sono vicini alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore.