Oggi i funerali di Jacopo Compagnoni: l’ultimo saluto al fratello dell’ex campionessa olimpionica Oggi, venerdì 18 dicembre, l’ultimo saluto a Jacopo Compagnoni, il fratello dell’ex campionessa olimpionica morto travolto da una valanga.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine da Facebook

Si sono svolti nella giornata di oggi, sabato 18 dicembre, i funerali di Jacopo Compagnoni. Il fratello dell'ex campionessa olimpionica è morto dopo essere stato travolto da una valanga. I funerali si sono svolti a Santa Caterina Valfurva, in provincia di Sondrio. Proprio Deborah Compagnoni, dopo qualche ora dal tragico incidente, ha espresso il suo profondo dolore per questa grave perdita: "È un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale come era per me Jacopo".

L'incidente nelle sue montagne

L'uomo è stato travolto mentre scendeva da un canale di neve con gli sci d'alpinismo. Con lui c'era un amico che è rimasto illeso e che, sotto choc, ha chiamato immediatamente i soccorsi. Nonostante il loro tempestivo intervento, per lui non c'è stato nulla da fare. È stato trasferito in ospedale dove è morto poco dopo il suo arrivo. L'uomo lascia la compagna e due figlie molto piccole di quattro e due anni.

Lutto e commozione a Valfurva

Compognoni lavorava nelle guide alpine, seguendo le orme del nonno e del padre. E proprio per questo motivo, essendo una persona molto esperta, tutti coloro che lo hanno conosciuto sono sotto choc: "Era preparato, coscienzioso e responsabile", ha raccontato al quotidiano "Il Corriere della Sera", il sindaco di Valfurva. Sul suo corpo non è stata disposta l'autopsia e la salma è stata consegnata alla famiglia. Il paese, anche se non è stato proclamato il lutto cittadino, sta vivendo un profondo dolore e per questo si stringe attorno alla famiglia: "la sua anima resterà nelle sue montagne ad aspettarmi ogni volta che sentirò la sua mancanza", ha detto l'ex campionessa.