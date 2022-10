I Carabinieri non vedono nessuno alla guida del furgone e lo fermano: c’è un 11enne al volante Insospettiti dal non riuscire a scorgere nessuno al di là del parabrezza del veicolo, lo hanno fermato e hanno scoperto che il bambino a stento arrivava al volante con le mani.

I carabinieri della stazione di Artogne, in provincia di Brescia, che a bordo della loro volante stavano pattugliando le frazioni di Montecampione e Vissone, si sono straniti perché non riuscivano a scorgere nessuno alla guida di un furgone che, nella serata di sabato 22 ottobre, viaggiava regolarmente per la strada.

Così, in una normale attività di controllo del territorio, hanno deciso di fermarlo e scoprire chi ci fosse al volante del Ford Transit che percorreva la Via Panoramica. Quando il veicolo si è fermato all'alt hanno trovato un undicenne che guidava senza incertezze.

Fermato un undicenne alla guida

I militari di Artogne non riuscivano a vedere nessuno alla guida perché il bambino a stento arrivava a superare l'altezze del parabrezza. E quindi, benché lui riuscisse a vedere la strada da percorrere, tanto che la sua guida appariva ineccepibile, dall'esterno sembrava non ci fosse nessuno al volante, a maggior ragione che si tratta di un furgone e quindi più alto delle auto.

Prima di fermarsi su richiesta della volante, il bambino ha tentato di sostituirsi repentinamente al posto di guida con l'uomo che gli sedeva accanto, che poi è risultato dai successivi accertamenti essere il padre del minore.

L'undicenne non è ovviamente imputabile di guida senza patente, non avendo ancora raggiunto l'età per l'imputabilità, ma al padre è stata comminata una multa salata: l'uomo dovrà infatti pagare cinquemila euro di sanzione.

Resta da chiarire come facesse un bambino di appena undici anni a saper guidare così bene, peraltro un mezzo pesante e di grandi dimensioni come un Ford Transit.