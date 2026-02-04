Sanremo 2026, i cantanti milanesi al Festival: Fedez, Malika Ayane, J-Ax e Dargen D’Amico

Tra i 30 concorrenti al Festival di Sanremo 2026 ce ne sono diversi originari di Milano: Fedez, Malika Ayane, J-Ax e Dargen D’Amico. Rispettivamente con le canzoni “Male necessario”, “Animali notturni”, “Italia Starter Pack” e “AI AI”

Fedez – uno dei concorrenti milanesi in gara a Sanremo 2026

Al Festival di Sanremo – in programma dal 24 al 28 febbraio e condotto da Carlo Conti – tra i 30 partecipanti in gara, anche quest'anno saranno presenti diversi cantanti milanesi. Tra questi spiccano nomi di grandi artisti ormai celebri: Fedez, Malika Ayane, J-Ax e Dargen D'Amico. In particolare Fedez parteciperà insieme a Marco Masini con la canzone Male necessario, Malika Ayane canterà Animali Notturni, J-Ax invece Italia Starter Pack e Dargen D'Amico "AI AI".

Il Festival di Sanremo prenderà il via martedì 24 febbraio per chiudersi con la serata finale il 28 febbraio. Rispetto alle edizioni precedenti, quest'anno la kermesse comincerà qualche settimana dopo. Il motivo di questo ritardo è legato alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che quest'anno sono in programma dal 6 al 22 febbraio. Così, per non far sovrapporre due eventi così importanti la Rai ha deciso di spostare di qualche settimana – come avvenne anche nel 2021, anno dopo il Covid, l'inizio e lo svolgimento del Festival che all'epoca slittò alla prima settimana di marzo. A condurre il Festival ci sarà Carlo Conti insieme a Laura Pausini come co-conduttrice, che lo accompagnerà per la prima volta in questa veste sul palco dell'Ariston.

Chi sono i cantanti milanesi e quali canzoni cantano

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, nato a Milano nel 1989, è un artista con milioni di ascolti, 98 dischi di platino, oltre 24 milioni di follower sui canali social e una grande fama nazionale. Artista e imprenditore, è stato il più giovane cantante italiano a esibirsi a San Siro nel 2018 davanti a 80mila persone. Arriva a Sanremo per la prima volta nel 2021, in cui canta con Francesca Michielin il brano “Chiamami per nome”. A Sanremo 2026 sarà sul palco insieme a Marco Masini con la canzone Male necessario.

Malika Ayane, nata a Milano nel 1984, dopo cinque partecipazioni torna quest'anno al Festival di Sanremo con l’inedito Animali Notturni. La carriera musicale di Malika Ayane è lunga e importante. Tra i diversi successi è stata la musa di Paolo Conte, che ha scritto per lei e con lei ha duettato; ha interpretato le parole di Giuliano Sangiorgi (Negramaro) in capolavori come “Come foglie” e “E se poi” e ha stretto un sodalizio indissolubile con Pacifico.

Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, classe 1972 è un rapper milanese di grande successo, noto soprattutto per aver fondato gli Articolo 31. J-Ax arriva a Sanremo dopo aver esplorato le sonorità “Protomaranza”, un mix di rap classico e ritmiche moderne, e il punk-rock crudo del progetto Uncool & Proud. È probabile che “Starter Pack” sia una sintesi perfetta di questi mondi: energia, flow serrato e un ritornello che punta dritto alle radio.

Nato a Milano nel 1980, Dargen D’Amico ritorna al Festival di Sanremo dopo i successi travolgenti di “Dove si balla” e “Onda alta”. L'artista iniziò il suo percorso nel collettivo Sacre Scuole insieme a Gué Pequeno e Jake La Furia. Dopo lo scioglimento del gruppo, Dargen intraprende una carriera solista unica nel suo genere, caratterizzata da un uso virtuosistico della lingua italiana e da influenze che spaziano dall’elettronica al grande cantautorato di Lucio Dalla e Franco Battiato.