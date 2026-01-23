Un biglietto per la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro può costare anche più di 2mila euro
Mancano esattamente due settimane all'inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Lo stadio ‘G. Meazza' di San Siro si sta preparando per ospitare la Cerimonia di apertura prevista per venerdì 6 febbraio, firmata da Balich Wonder Studio e che vedrà la partecipazione di artisti italiani e internazionali come Andrea Bocelli, Mariah Carey e Laura Pausini. Tuttavia, ci sono ancora diversi biglietti invenduti. Il costo per assistere allo spettacolo varia da un minimo di 260 euro fino a un massimo che supera i 2mila euro e, per correre ai ripari, Fondazione Milano-Cortina 2026 ha annunciato una promozione 2×1 per i più giovani.
La Cerimonia di apertura Olimpica inizierà alle 20 del 6 febbraio e andrà in scena allo stadio di San Siro, ribattezzato per l'occasione ‘Milano San Siro Olympic Stadium‘. Come si può vedere dal sito ufficiale delle Olimpiadi, i posti per assistere all'evento sono stati divisi in quattro categorie: si passa dalla A, il cerchio più interno e vicino al prato, alla D che corrisponde quasi per intero ai settori del terzo anello.
Il costo più elevato dei biglietti è proprio quello previsto per la Categoria A, dove un biglietto standard costa precisamente 2.026 euro. Il prezzo cala fino a 1.400 euro per la Categoria B, ovvero all'incirca il primo anello, poi a 700 euro per la Categoria C, secondo anello, fino a 260 euro per la Categoria D.
Tra 14 giorni le Olimpiadi avranno inizio e tutto il mondo avrà gli occhi puntati su San Siro. Forse proprio per evitare che le telecamere inquadrino posti vuoti, proprio ieri, giovedì 22 gennaio, Fondazione Milano-Cortina 2026 ha annunciato Promo26. Si tratta di una promozione riservata a giovani di età pari o inferiore ai 26 anni che potranno acquistare due biglietti di Categoria D al prezzo di uno per la Cerimonia di apertura.