Dal 10 al 14 giugno a Lodi partirà la terza edizione del festival letterario “Il Fiume dei Libri”

Dal 10 al 14 giugno a Lodi si terrà la terza edizione del festival “Il fiume dei libri”.

È tutto pronto per la terza edizione del festival letterario "Il Fiume dei Libri" che si svolgerà a Lodi dal 10 al 14 giugno. La rassegna ha due obiettivi: trasformare Lodi in un polo culturale di primo piano e soprattutto sensibilizzare il pubblico sui temi dell'acqua, dell'ambiente e della sostenibilità. La direzione artistica è di Cadore 33 di Ricky Cavallero e Teresa Martini. "Con questa terza edizione il Fiume dei Libri giunge alla piena maturità: un programma che scorre come il fiume, con correnti diverse che si intrecciano. Grandi nomi della letteratura italiana, voci nuove, dialoghi inattesi. Lodi è una città che sa ascoltare e noi abbiamo costruito cinque giorni all'altezza di quella capacità", ha detto Cavallero.

"I festival letterari mi ricordano ogni volta perché i libri non bastano da soli: hanno bisogno di voce, di piazza, di sguardi che si incrociano. Il Fiume dei Libri è esattamente questo — letteratura che torna a essere un fatto collettivo e fonte di gioia condivisa", ha affermato Martini. "Il Fiume dei Libri è diventato un appuntamento sempre più importante per la vita culturale della nostra città: una rassegna capace di portare a Lodi autori, idee e occasioni di confronto aperte a tutti", ha dichiarato il sindaco di Lodi, Andrea Furegato.

Si inizierà il 10 giugno alle 19:30 con un monologo di Fabio Genovesi. Alle 20:15 toccherà a Gianni Riotta, che presenterà "Generose anime di eroi" con Carlo D'Elia. Alle 21 ci sarà "Anime del fiume" con i testi di Chiara Corno, le fotografie di Bruno Zanzottera, la musica di Vincenzo Zitello e Fulvio Renzi e le letture di Lilli Valcepina. Anche giovedì 11 giugno si inizierà alle 19:30 con "Ogni sfida è vita. Il valore della diversità e il coraggio di sognare". Saranno presenti la campionessa paralimpica Monica Boggioni e Valerio Esposti che dialogheranno con Cesare Rizzi. Alle 20:15 ci sarà Antonio Moresco che presenta "Lettera d'amore a Giacomo Leopardi" in dialogo con Teresa Martini. Alle 21 toccherà a Francesco Cancellato con "Il nemico dentro", che dialogherà con Francesca Del Boca.

Il 12 giugno alle 19:30, sarà la volta di Monsignor Giovanni Cesare Pagazzi e Lorenzo Fazzini con "Liberi sotto la grazia. Alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia" (LEV). Alle 20.15 toccherà a Niccolò Ammaniti con “Il custode” (Einaudi) che dialogherà con Ricky Cavallero. Infine alle 21.00 Giulia Ichino parlerà con Francesco Vidotto, autore di “Onesto”. Sabato 13 giugno ci sarà una sessione di yoga sull'erba della Piarda Ferrari alle 10. Alle 11 Guido Conti dialogherà con Annachiara Del Boca. Alle 19:30 ci sarà l'anteprima del romanzo "Il battito della matematica. Quando i numeri raccontano storie" di Alfio Quarteroni. Alle 20:15 sarà presentato La bella Costa da Michela Martignoni e Milena Contini, che dialogheranno con Annachiara Del Boca.

Alle 21 ci sarà Diego De Silva presenterà con Gabriele Beccaria il suo libro "I titoli di coda di una vita insieme". Alle 21:45, l'ex governatore di Regione Puglia Michele Emiliano "L'alba di San Nicola". Domenica 14 giugno, oltre all'ora pratica con Yoga Insieme alle 10 sempre lungo il fiume in Piarda Ferrari, ci sarà alle 11 "Oh Val Padana" di Andrea Maietti che dialogherà con Antea Bonvicini. Alle 11:45, Gian Luca Favetto sarà protagonista di Marco Polo o l'invenzione del mondo che vedrà alla chitarra Loris Deval. Alle 19:30, in piazza della Vittoria, toccherà a Francesco Milanesi e Alberto Prina per 15 scatti di etica. Alle 20:15 la Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini) e Giovanni Fabiano presenteranno "A carnevale ogni omicidio vale". Infine alle 21, ci sarà la cinquina dell'ottantesima edizione del Premio Strega presentata da Fabio Canino.