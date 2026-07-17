Dalla sagra della bresaola alla Pizza Week: cosa fare a Milano e Lombardia nel weekend del 18 e 19 luglio

Dal festival dedicato alla pizza alla Sagra delle Pesche, passando per la Festa della Birra, gli gnocchi ripieni, la bresaola, concerti e teatro di strada: gli eventi e le sagre da non perdere in Lombardia nel weekend del 18 e 19 luglio.

Nel weekend del 18 e 19 luglio sono tante le occasioni per concedersi una pausa dal lavoro e dalla quotidianità e divertirsi, senza dover necessariamente allontanarsi troppo da casa. Tra sagre di paese, festival, appuntamenti dedicati al cibo e spettacoli all’aperto, gli eventi sono davvero molti. Dalla Sagra delle Pesche alla Festa della Birra, passando per la Sagra degli gnocchi ripieni, la Pizza Week e gli eventi di teatro di strada, ecco gli appuntamenti gastronomici e culturali da non perdere questo fine settimana in Lombardia.

La Pizza Week a Milano

Domenica 19 luglio, in occasione della Pizza Week, Denis Milano Moscova, in via Statuto, ospita una speciale cena che vede protagonista lo chef stellato Giovanni Luca Di Pirro, executive chef de La Torre di COMO Castello Del Nero, insieme al maestro della pizza contemporanea Denis Lovatel. Il menu esclusivo, intitolato Viaggio in Toscana. Il Pane, l’Orto e il Tempo, propone un percorso gastronomico costruito intorno a pane, stagionalità e ricerca sugli impasti, con tre pizze inedite e abbinamenti di Champagne Veuve Clicquot.

Una delle pizze di Denis Lovatel

Sagra delle Pesche a Collebeato

Prosegue fino al 20 luglio la tradizionale Sagra delle Pesche di Collebeato, in provincia di Brescia. L’appuntamento celebra uno dei prodotti simbolo del territorio con stand gastronomici, intrattenimento e iniziative dedicate alla pesca locale. L’ingresso è libero e gli stand sono generalmente aperti dalle 11 alle 23, mentre il programma varia a seconda delle giornate.

La sagra delle pesche nel 2024

Birra in Festa a Villa Arconati

Fino a domenica 19 luglio Birra in Festa continua ad animare la celebre Villa Arconati, alle porte di Milano. L’evento propone numerose tipologie di birra artigianale, specialità della braceria argentina, area ristoro, servizio bar, tavoli all’aperto e un’area relax. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito, e inoltre è presente anche uno spazio dedicato ai più piccoli con un mini luna park.

Birra in Festa, Villa Arconati

Luppolo in Rock a Cremona

Un altro appuntamento da non perdere per chi ama la birra. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio il Parco Colonie Padane di Cremona ospita l’ottava edizione del Luppolo in Rock, festival dedicato agli amanti della musica rock e heavy metal. Oltre ai concerti, sono presenti un’ampia area food e una birreria artigianale. Il biglietto giornaliero costa 69 euro, mentre l’abbonamento per i tre giorni è disponibile a 179 euro.

Luppolo in rock festival

Sagra del Polastrel

Tra gli appuntamenti gastronomici di questo fine settimana torna anche la Sagra del Polastrel al Parco di Olfino di Monzambano, dedicata al tradizionale pollo locale. Il menu completo costa 22 euro e comprende polastrel, contorno e dolce, mentre il piatto di polastrel è disponibile anche singolarmente a 14 euro.

Non Solo Clown, il teatro di strada a Monza

A Monza continua invece il festival Non Solo Clown, che porta nelle piazze spettacoli gratuiti di teatro di strada, acrobazie, magia e clownerie. Tra gli appuntamenti di sabato 18 luglio ci sono il Durban Kenya Acrobatic Show, con spettacolari piramidi umane, salti con la corda e giochi con il fuoco; TADAM, spettacolo di acrobatica aerea ispirato al mondo del circo, e Boato magia e clownerie, performance che unisce magia, trampoli e comicità.

Non solo clown, Monza

Festival del Carmine a Pavia

C’è anche il Festival del Carmine di Pavia, che unisce musica dal vivo e proposte gastronomiche. Venerdì 17 luglio è in programma un omaggio a Lucio Dalla, mentre sabato 18 luglio il pubblico potrà assistere al concerto Armonie da Oscar e poi domenica 19 luglio allo spettacolo degli Abba Dream, tributo dedicato agli ABBA. Oltre ai concerti e alle esibizioni, chi partecipa potrà anche cenare e provare l’offerta gastronomica.

Festival del Carmine

Sagra degli gnocchi ripieni ad Albino

Dal 15 al 19 luglio ad Albino, in provincia di Bergamo, si tiene la sedicesima edizione della Sagra degli gnocchi ripieni, appuntamento ormai storico dedicato a una delle specialità più amate della cucina bergamasca. Nei giorni dell’evento sarà possibile degustare diverse varianti degli gnocchi ripieni insieme ad altre proposte della tradizione locale.

Sagra degli gnocchi ripieni, Albino

La Sagra del Buongustaio a Langosco

Tra gli eventi gastronomici del weekend spicca anche la 34esimo Sagra del Buongustaio di Langosco, in provincia di Pavia. Sabato 18 luglio il menù propone il fritto misto di pesce, accompagnato dalla musica di Vanna Isaia, mentre domenica 19 luglio sarà la volta delle specialità della tradizione, dalla panissa agli agnolotti, passando per carne alla griglia e dolci tipici, con l’intrattenimento della Davide Trotta Band.

Sagra della Bresaola in Valtellina

Tra gli appuntamenti più attesi del weekend c’è sicuramente la Sagra della Bresaola presso La Colonia a Chiuro (in provincia di Sondrio), sagra dedicata a uno dei prodotti simbolo della Valtellina. L’evento propone degustazioni di bresaola, specialità locali, vini del territorio e momenti di intrattenimento come il concerto della band The Whites pensati per valorizzare le eccellenze enogastronomiche valtellinesi.