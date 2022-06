Ha un infarto mentre cammina, 76enne salvato dalla polizia: è in prognosi riservata Un uomo di 76 anni è stato salvato dai poliziotti di Monza dopo aver accusato un infarto in strada. È in prognosi riservata al San Gerardo.

Foto Fb: Oscar Strano

Un uomo di 76 anni è stato salvato dagli agenti della polizia di Monza che hanno compiuto un vero e proprio miracolo. L'anziano si è improvvisamente accasciato al suolo senza respiro e con il cuore fermo mentre si trovava in via Magenta a causa di un infarto. Sul posto si sono precipitati i poliziotti che, in attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118, gli hanno praticato le manovre di rianimazione.

Ha un infarto in strada, salvato dagli agenti della polizia di Monza

Gli agenti della polizia di Monza hanno continuato per sei o sette minuti a praticare il massaggio cardiaco. Poi, l'arrivo dell'ambulanza e degli operatori sanitari che hanno preso in gestione l'emergenza. Proseguendo nelle manovra, il 76enne è tornato ad avere battito ed è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Qui è stato preso in cura dai medici del nosocomio e ricoverato nel Reparto Unità Coronarica dove si trova tuttora in prognosi riservata.

Senza l'intervento dei poliziotti, l'uomo sarebbe morto

Come confermato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'intervento dei poliziotti è stato fondamentale per salvargli la vita. Senza il loro apporto, probabilmente, il 76enne sarebbe morto. Gli agenti della polizia di Monza si sono fatti trovare pronti anche grazie ad una giornata formativa per l’utilizzo dei defibrillatori in collaborazione con l’Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus e il Comitato di Monza della Croce Rossa andata in scena qualche giorno prima del malore dell'uomo.