Violento scontro tra un’auto e due moto, 25enne intubato sul posto e ricoverato in prognosi riservata Un ragazzo di 25 anni è stato ricoverato in prognosi riservata dopo un violento incidente tra la sua e un’altra moto. Coinvolta anche un’automobile.

Immagine di repertorio

Violento incidente nella notte tra ieri e oggi a Milano. All'incrocio tra via Carlo Troya e via Savona, un'auto e due moto si sono scontrate provocando il grave ferimento di un venticinquenne. Soccorsi dal personale del 118 anche gli altri due conducenti dei veicoli coinvolti che, fortunatamente, non sono risultati gravi. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale di Milano.

Incidente tra due moto e un'auto, 25enne in prognosi riservata

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo intorno alle due del mattino quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino delle emergenze. Sul posto sono quindi state inviate due ambulanze e un'automedica. Al loro arrivo, i sanitari hanno trovato il 25enne steso a terra privo di sensi. Intubato rapidamente, è stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico in codice rosso. Qui è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sullo schianto indaga la polizia locale di Milano

Medicati e portati in ospedale anche l'altro motociclista, un 24enne, e l'automobilista, un uomo di 46 anni. Entrambi, sono stati ricoverati in codice giallo al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano. All'incrocio tra via Carlo Troya e via Savona sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza l'area deviando il poco traffico della notte. Poi, hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Per farlo, si avvarranno anche della visione di eventuali immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona e delle testimonianze delle persone rimaste coinvolte nell'incidente.