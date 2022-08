Schianto tra auto e moto, centauro muore sul colpo: automobilista ricoverato in condizioni disperate Scontro tra auto e moto all’altezza di Mediglia, in provincia di Milano: il motociclista è morto sul colpo mentre l’automobilista è ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ancora un tragico incidente sulle strade lombarde. Alle prime luci dell'alba di giovedì 4 agosto si è verificato un terribile scontro sulla strada vecchia Paullese, in provincia di Milano. Un uomo è morto sul colpo mentre l'altro è in gravissime condizioni. I carabinieri della stazione di San Donato Milanese hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

L'incidente avvenuto alle 5 e mezza del mattino

Al momento vi sono poche informazioni al riguardo. L'incidente è avvenuto all'altezza di Mediglia intorno alle 5 e mezza del mattino. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuto l'allarme, ha fatto partire immediatamente la macchina dei soccorsi. I medici e i paramedici del 118 sono stati inviati sul posto a bordo di tre ambulanze, un'automedica e un elicottero.

Il motociclista è morto sul colpo, gravissimo il conducente

Per il motociclista, di cui ancora non si conoscono le generalità, non c'è stato nulla da fare: gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sembrerebbe essere morto sul colpo. Il conducente dell'auto, anche di lui non si hanno informazioni, è stato trasferito in condizioni gravissime all'ospedale San Gerardo di Monza.

Leggi anche Auto travolge un ragazzino di 16 anni a bordo di uno scooter: trasferito in ospedale

I rilievi affidati ai carabinieri

Non è chiaro se sia in pericolo di vita. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno dato una mano nelle operazioni di soccorso liberando la careggiata dai mezzi accidentati.