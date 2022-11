Guidava da più di 30 anni senza patente: dovrà pagare 6mila euro di multa Un uomo di 55 anni è stato è stato denunciato e multato per aver guidato per più di trent’anni senza patente: dovrà pagare 6mila euro di sanzioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Dovrà pagare seimila euro di multa, l'uomo di 55 anni che è stato fermato dalla polizia locale intercomunale di Pisogne (Brescia) e Costa Volpino (Bergamo) e che avrebbe dichiarato di guidare da più di trent'anni senza patente. L'automobile è stata sequestrata e lui denunciato.

In base alle informazioni diffuse, il cinquantacinquenne è stato fermato a Pisogne: una pattuglia lo ha bloccato durante un posto di blocco. Alla richiesta degli agenti di mostrare i documenti, l'uomo inizialmente avrebbe detto di essersi dimenticato la patente a casa. Poi però ha dovuto ammettere le sue responsabilità.

Guidava senza patente da più di trent'anni

Ha infatti detto di guidare senza aver mai conseguito la patente da più di trent'anni e in un tentativo maldestro di giustificarsi avrebbe detto di "saperlo fare bene". Dagli accertamenti della polizia, è poi emerso che l'auto era intestata a un'altra persona. Gli agenti hanno poi scoperto che l'assicurazione sarebbe stata sempre pagata, ma al momento del controllo era scaduta.

Leggi anche Si picchiano a scuola per una sigaretta elettronica: studente di 14 anni rischia la vista

Gli investigatori accerteranno poi se il proprietario del veicolo fosse a conoscenza del fatto che il 55enne non fosse patentato e nonostante questo gli abbia comunque affidato la sua auto. In questo caso, potrebbe essere denunciato per incauto affidamento. Intanto l'uomo fermato dovrà pagare un conto salatissimo.

Si tratta di cinquemila euro di multa per guida senza patente a cui si aggiungono altri novecento euro per guida senza assicurazione. Inoltre, nel caso in cui, l'uomo dovesse continuare a guidare senza aver ottenuto la patente, per lui potrebbe scattare anche l'arresto.