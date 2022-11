Riempie il carrello con prodotti da mille euro e scappa senza pagare: fermata una donna incinta Una ragazza di 24 anni incinta al sesto mese è stata fermata perché stava uscendo dal supermercato senza pagare una spesa da mille euro.

Era riuscita a superare le casse e cercare di raggiungere l'uscita senza pagare tutto quello che aveva nel carrello, ovvero una spesa da mille euro. Non è riuscita ad arrivare alla macchina però perché gli addetti alla sicurezza l'hanno fermata. Responsabile del gesto è stata una ragazza di 24 anni incinta al sesto mese.

Il tentato furto in un supermercato di Giussano

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri venerdì 18 novembre quando i carabinieri della Stazione di Carate Brianza sono intervenuti al supermercato Esselunga della frazione Paina di Giussano.

Qui poco prima un addetto alla sicurezza aveva fermato una giovane donna incinta: aveva notato che con un carrello pieno di prodotti da bagno e generi alimentari aveva superato la barriera delle casse e, senza alcun segno di preoccupazione, si stava dirigendo verso le porte scorrevoli dell’uscita.

Analizzando la spesa, la donna aveva riempito il carrello con prodotti da bagno (shampoo, bagnoschiuma, lamette da barba etc.) e dolci Kinder, tutti della stessa tipologia, che i carabinieri hanno ipotizzati siano stati rubati per una successiva vendita in nero. Il valore della merce trovata nel carrello sfiora i mille euro di cui oltre 500 euro di sole lamette da barba Gillette.

La 24enne era già nota alle forze dell'ordine

Raggiunta dai carabinieri la donna è stata portata in caserma: dagli accertamenti è emerso che la 24enne, originaria della Romania ma da tempo residente a Milano, era già nota alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, tutti reati contro il patrimonio. Anche questa volta per lei è scattata la denunciata per tentato furto.